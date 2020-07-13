Trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi

Yalova'nın Altınova ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kazım Yiğit için tören düzenlendi.

Kazım Yiğit için Yalova Emniyet Müdürlüğü bahçesine gerçekleştirilen törende Yiğit'in ailesi taziyeleri kabul etti. Törende mesai arkadaşlarından helallik istendi. Duaların edildiği törene Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Emniyet Hakan Fındık ve kurum müdürleri katıldı. Törenin ardından cenaze Kazım Yiğit'in memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.