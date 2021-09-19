Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından oldu

Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yalova-Bursa karayolu Sepetçioğlu mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Barış Şahinoğlu (30), 'U dönüşü yapılmaz' levhasına uymayarak karşı yöne geçmeye çalıştı. Bu sırada Bursa'dan Yalova'ya doğru gelen 53 HE 6314 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet G. (33) hızını alamayarak motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şahinoğlu metrelerce savrulurken, motosiklet ise bariyerlere çarparak durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış Şahinoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.