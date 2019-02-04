Trafo çetesi çökertildi

Yalova polisi Marmara bölgesindeki bir çok vilayette Türk Telekom A.Ş firmasına ait trafolara dadanan hırsızlık şebekesini çökertti. Çiftlikköy ilçesindeki 5 trafo binasının soyulması üzerine harekete geçen Yalova polisi, ilçedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Önce araçların plakalarına ulaşan ekipler, ardından şahısların eşkal ve kimlik bilgilerine ulaşmayı başardı. Şahısları teknik takibe alan polis, kısa sürede 4 hırsızlık zanlısının adreslerini tespit etti. Düğmeye basan polis, Kocaeli'nin Darıca ilçesi ve İstanbul'daki 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Şahısları uykuda yakalayan Yalova polisi, zanlıları Yalova'ya getirerek sorguladı. Hırsızlık zanlıları M.H. (25), U.H. (26), K.C.K. (31) ve G.H. (22) hırsızlıkları nasıl yaptıklarını anlattı. Daha önceden Türk Telekom'da çalışan M.H'nin trafolara özel anahtarları ele geçirdiği ve zanlıların bu anahtarlar sayesinde trafoları kolayca açarak içeri girdikleri tespit edildi. Trafolarda bulunan UPS bataryalarını söken hırsızların daha sonra bu bataryaları hurdacılara sattıkları öğrenildi.

Çiftlikköy ilçesindeki trafolardan çalınan bataryalar Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 hurdacıda ele geçirildi. Şahısların ev ve işyerlerinde Telekom'a ait yelek ve trafoları açmakta kullanılan anahtarlar ele geçirildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi.