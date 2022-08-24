TUFAG binasının temeli atıldı

TUFAG'ın Safranyolu Karatepe Cami yanında bulunan yeni tesisinin temel atma töreni il protokolün katılımıyla yapıldı. Törende konuşan yapan Rahmiye Palabıyık TUFAG Vakfı Başkanı Birol Aslan, derneğin salon ihtiyacının çözümüne katkı sunanlara teşekkür etti. Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “En başta şunu belirtmek isterim ki, 1984 yılından bugüne kadar TUFAG için çok büyük emek, özveri, maddi, manevi açıdan bir destek sağlanmış. Bizim yaptığımız bunun yanında bir şey değil. Çorbada bizim de tuzumuz olduğu için mutluyum. İnşallah bu güzel tesisin açılışını da birlikte yapmak nasip olur” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından temel atma butonuna basılarak ilk beton toprakla buluşturuldu.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ise TUFAG'ın Yalova için önemine dikkati çekerek, “Bizim yaptığımız bunun yanında bir şey değil. Çorbada bizim de tuzumuz olduğu için mutluyum. İnşallah bu güzel tesisin açılışını da birlikte yapmak nasip olur” dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, yapımına başlanana yeni tesissin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından temel atma butonuna basılarak ilk beton toprakla buluşturuldu.

Törene Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

TUFAG yönetim binası ve çalışma salonu inşaatı 800 metrekare kapalı alan ve 1000 metrekare yeşil alan üzerine kuruluyor. Binada yönetim kurulu odası, idari işler odası, 100 kişilik lokal ve kafeteryası, soyunma odaları, müzik odası, kostüm odaları ve 350 metrekare salonu olacak.