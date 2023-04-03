TUFAG spor kulübü oldu

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG), Olağanüstü Genel Kurulu'nda kurum dernek statüsünden çıkarak Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Spor Kulübü oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yarışmalarına katılmanın TUFAG'ın öncelikli gayelerinin olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Altıparmak, gençlik spor kulübü derneklerinin ayrışmaya gittiği söyledi. Dernek olarak yarışmalara girilemediğini ve spor kulübü olduklarını anlatan Altıparmak, TUFAG'ın kurumsal yapıya sahip olduğunu anlattı.

Yaklaşık maliyeti 5 milyon olan dernek binasını kendi öz kaynaklarıyla başladıklarını anlatan Altıparmak, “Siyasiler, bürokratlar ile ticari erkanın katkılarıyla önümüzdeki Ekim ayında bitirmeyi planlıyoruz. Kulübümüzün ve vakfımızın idari birimlerini ve çalışma salonunu tek çatı altında toplayacağız. 39 yıllık bir hayali gerçekleştiriyor olmanın heyecanını yaşıyor, bu maksatla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni yerimiz Safranyolu'nda, Karatepe Camii'nin yanında olacak” dedi.