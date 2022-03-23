TUFAG'ın 38. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin (TUFAG) 38.
Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin (TUFAG) 38. kuruluş yıl dönümü gala gecesi ile kutladı.
Düzenlediği uluslararası halk oyunu festivalleri ve yarışmalarıyla adından sıkça bahsettiren TUFAG'ın kuruluş yıl dönümü galası Altan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Gecede konuşma yapan Dernek Başkanı Aydın Altıparmak, planlanan festival ve katılacakları yarışmalar hakkında bilgi verdi.
Programda derneğe 35, 30 ve 25 yıl emek vermiş üyelere teşekkür plaketi verildi.
Gece halk müziği sanatçısı Hüseyin Turan'ın konseriyle devam etti.
Etkinliğe Vali Muammer Erol, belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.