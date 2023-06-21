TUFAG'ın dev ekibi yarın akşam sahne alıyor

Kurulduğu 1984 yılından bu yana derneğin sembol gecelerinden biri olan TUFAG Özel Gecesi, Yalovalıların beğenisine sunulacak. Anasınıfı ve yetişkin yaş gruplarında dansçıların aynı sahneyi paylaşacağı özel gecede Fethiye, Bursa, Muğla, Kütahya, Kastamonu, Balıkesir, Aydın, Roman, Kırklareli, Trabzon ve Burdur yörelerine ait performanslar sahnelenecek.

TUFAG Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Altıparmak, tüm Yalovalıları geceye davet ederek, “Dernek olarak kurulduğumuz günden bu yana yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları Yalova halkının beğenisine sunduğumuz bu önemli geceyi tekrar sahneleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yaklaşık 400 dansçımız ile sahneleyeceğimiz TUFAG Özel Gecemizde 11 farklı yöreye ait halk oyunlarını Yalovalılar ile buluşturacağız. Bunun yanında yörelerinin önde gelen eğitmenlerinden oluşan Akçaabatlı Geleneksel Horoncular ekibini de Yalova'da ağırlayacak, bu önemli değeri Yalova halkıyla buluşturacağız. Tüm Yalovalıları ücretsiz olarak sahneleyeceğimiz TUFAG Özel Gecemize bekliyoruz” dedi.

TUFAG'ın yaz sezonunda yoğun bir takvime girdiğini belirten Başkan Altıparmak, “Dernek olarak TUFAG Özel Gecemizin ardından yoğun bir takvimin içerisine gireceğiz. Perşembe günü gerçekleştireceğimiz gecemizin ardından 24 haziran cumartesi günü Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Türkiye Halk Oyunları Yarışmasının Yalova finalinde sahneye 2 ekibimiz ile çıkacağız. Kurban Bayramı'nın ardından 3- 8 Temmuz 2023 tarihleri arasında bu yıl 36.sını düzenleyeceğimiz TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali başlayacak” diye konuştu.