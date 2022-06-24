TUFAG'ın dev ekibinden dev gösteri

TUFAG Özel Gecesi Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 kursiyerin sahne aldığı gecede, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Halk Oyunları Yarışması'nda Türkiye finaline çıkma başarısı gösteren ekip de yer aldı. Gecede TUFAG Türkiye'nin bir çok yöresine ait halk oyunu gösterilerini Yalovalılarla buluşturuldu.

TUFAG Başkanı Aydın Altıparmak, geceye katkılarından ötürü Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a teşekkür plaketi verdi. Plaketin ardından kısa bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Öncelikle Yalova'yı en iyi şekilde temsil eden TUFAG'a böyle bir geceyi, kurulduğu günden bu yana sürdürdükleri için teşekkür ederim. Yalova'nın böyle önemli bir kurumunun çalışma salonu konusunda yaşadığı sorunu giderecek olan adımları atmış olmak bizim için mutluluk verici. Derneğimizin uzun zamandır ihtiyaç duyduğu çalışma salonu konusunda yer tahsisleri gerçekleştirildi ve 1 temmuzda yapılacak temel atma töreni ile de derneğimiz kendi çalışma salonu ve idari binasının inşaatına başlayacak. Bu konuda derneğimizin yanında olduğumuz, çözüm üretebildiğimiz için mutluyuz” dedi.

Yalova Vali Muharrem Erol, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel de geceyi takip etti.