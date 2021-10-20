İhlas Haber Ajansı

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Tünelin içinde otomobil yandı

İstanbul-İzmir otoyolunun Orhangazi tünelinde seyir halindeki araç alev aldı.

Otomobilde büyük hasar meydana geldi.


İstanbul-İzmir otoyolunun Orhangazi tünelinde seyir halindeki otomobil yanmaya başlaya başladı. Dumanı fark ederek aracını emniyet şeridine çeken sürücü ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Orhangazi tüneli içinde meydana gelen araç yangınına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.


Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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