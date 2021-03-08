Turizm sektörü kadınlarla büyüyor

Sahil ve termal turizminin yükselen yıldızı olarak 26 yıldır hizmet veren Karaderili Şirketler Grubu Kuşadası, Bodrum, Kütahya, Yalova'da toplam beş oteli ile kadın çalışan istihdamına önem veren şirketlerin başında geliyor. Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan Karaderili, "2 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 2021 yılında 1500 yeni istihdam sağlayacağız. Kadın istihdam oranımız yüzde 55 seviyelerine yükseldi" dedi.

Elvan Karaderili 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında yaptığı açıklamada, toplumsal ve ekonomik gelişme için kadınların desteklenmesinin önemini vurguladı.

Elvan Karaderili “Kadınların çalışma hayatında var olmalarının "toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı" olduğunu biliyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı kendi sosyo-ekonomik durumlarını, ailelerini ve çevrelerini geliştirecek ve tüm toplumda etki yaşatacak önemli bir değişim ve gelişimin öncüsü olacaktır" dedi.

Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasının altını çizen Karaderili, "Şirketimizde kadın istihdam oranı 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 50-55 seviyelerine yükseldi. Toplamda 2 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 2021'in sonunda yatırımlarımızın büyümesi ile buna 1500 kişi ilave edilecek. Kadına ve kadın iş gücüne güveniyoruz. 2021 -2022 yılları içerisinde şirketimizde kadın istihdamını yüzde 55 seviyelerinde koruyacağız. Turizm sektöründe kadın yatırımcı ve yönetici olarak iş alımlarında, tesislerimizde kadına verilen istihdamın özellikle takibini yapıyorum" dedi.

Elvan Karaderili, kadınların iş gücüne katılımının ve istihdamının, sürdürülebilir kalkınmanın, ekonomideki yükselişin ve çarkların dönmesinin en önemli unsuru olduğunu ifade ederek; ‘'Hayatın her anında fedakârlığın, duyarlılığın ve şefkatin sembolü olarak bilinen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi