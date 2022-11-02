Türk kivi çeşitlerine İtalya'dan talip çıktı

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah çalışmaları sonrası tescilleri alınan 2 Türk kivi çeşidine İtalya'dan 2 üretici firma talip oldu.

Türkiye'yi ilk kez kivi ile tanıştıran Araştırma Enstitüsü, ıslah çalışmaları ile yeni çeşitleri Türk tarımına kazandırmayı sürdürüyor. Bu çerçevede geliştirilen yeni kivi türleri, “Yüzyıl77” ve “Yaz Güneşi”ne İtalya'dan talipler çıktı. İtalya'dan gelen 2 farklı firmanın yetkilileri enstitü bünyesinde ıslah çalışmaları gerçekleştirilerek tescilleri yapılan Türk kivi türlerini inceledi. Enstitü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, yurtdışından firmaların yetkililerine, Türk kivi çeşitleri hakkında detaylı bilgi verdi.

İtalyanlar enstitüdeki kivi bahçelerini gezerek incelemelerde de bulundu. Müdür Boz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2 firma yetkililerinin Kivi Islah Projesi'ne destek sağlamak ve proje çerçevesinde geliştirilen ‘Yüzyıl77' ve ‘Yaz Güneşi' çeşitlerinin haklarını satın almak üzere Yalova'ya geldiğini belirtti.

Boz, firmalarla anlaşma şartları üzerine görüşmelerin yapıldığını sözlerine ekledi.