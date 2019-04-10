Türk polisi 174 yaşında

kuruluş yıldönümü Yalova'da törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törene Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ile protokol mensupları, siyasi parti temsilcileri, polisler ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı Komiser Pınar Gültekin yaptı. Gültekin konuşmasında, "Bugün mazisi başarılarla dolu Türk milletinin sevgi ve güvenini kazanmış olan Türk polis teşkilatının 173'nci kuruluş yıldönümünü sizlerle birlikte kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk polisi ülkesi ve milleti ile bölünme bütünlüğüne yönelebilecek her türlü tehdit, tehlike ve saldırının önüne geçilebilmesi, emniyet ve asayişin korunabilmesi için canı pahasına her türlü mücadeleyi dün olduğu gibi bugün ve yarında aynı duyarlılıkla sürdürme azim ve kararlılığı içerisindedir. Suçların işlenmeden önce önlenmesi, suçluların en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmesi için büyük bir fedakarlıkla görevimizi yerine getirmekteyiz. Başarıların devamı için görev anlayışımızda dürüst, tutarlı, tarafsız, adil ve inandırıcı davranışlar göstermeye devam ederek halkımızın bize olan güven ve desteğini daha da arttırmaya ve geliştirmeye çalışmaktayız. Türk polis teşkilatımızın 173. yıldönümünü kutladığımız bu günde desteğimizi bizden esirgemeyen halkımıza saygılarımızı sunarız" dedi.

Törende Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Cumhuriyet Meydanındaki törenin sona ermesinin ardından Polis Lokali'ne geçen protokol mensupları düzenlenen kokteyle katıldılar.