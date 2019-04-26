Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 115 - Edirnespor: 96

Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Semt77 Yalova Belediyespor evinde Edirnespor'u 115-96 mağlup etti.

Çekişmeli geçen mücadelede iki takımda da 5'er oyuncu çift haneli sayılar üretti. Yalova ekibinde 18 sayı kaydeden Melih Kapucu ise en skorer isim oldu.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Uğur Özen, Ahmet Taner İbin, Mesut Öztürk

Semt77 Yalova Belediyespor: İsmet Baran Avşar 12, Onur Sonsırma 14, Salih Uğraşan 14, Hadi Doğan 15, Stephen Hurt 7, Oğuzhan Tosun, İlker Er 12, Mert Konuk 8, Bertan Baştan 3, Bahadır Şimşek 5, Melih Kapucu 18, Mustafa Baştürk 7

Edirnespor: Doğancan Tokmak 15, Oğuzhan Varol 9, İsmail Esmeray 2, Oğuzhan Sungur 15, Okan Özpamir 14, Erol Yiğit Yaşa Şekeroğlu 15, Cem Han 14, Atakan Denk 8, Erdem Yeşil

1. Periyot: 20-23 (Edirne lehine)

Devre: 54-47 (Yalova lehine)

3. Periyot: 84-73 (Yalova lehine)