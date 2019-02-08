Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 65 - Ankara DSİ: 74

Türkiye Basketbol Ligi’nin 18.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Ankara DSİ deplasmanda Semt77 Yalova Belediyespor'u 74-65 yendi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçta başkent ekibinde David Weaver ve Osman Gökhan Şirin ikilisi ürettikleri 30 sayıyla galibiyetin mimarı oldular.
Salon: 90.Yıl
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Egemen Ercan, Ogün Cılız
Semt77 Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma 11, Salih Uğraşan, Hadi Doğan 10, Stephen Hurt 4, Oğulcan Sevim, Oğuzhan Tosun 7, Troy Selim Şav 16, Mert Konuk, Melih Kapucu 11, Mustafa Baştürk 2, İsmet Baran Avşar 4
Ankara DSİ: Kaan Sarıaslan 13, Berkay Demirci 4, Burak Erol 11, Osman Gökhan Şirin 14, David Weaver 16, Yesukan Onar 2, Cem Coşkun 6, Gökhan Orçun Tunca 3, Göktürk Ural 5
1. Periyot: 12-20 (DSİ lehine)
Devre: 27-39 (DSİ lehine)
3. Periyot: 53-56 (DSİ lehine)