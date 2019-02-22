Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 76 - Sigortam.net İTÜ: 87

Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Sigortam.net İTÜ ilk yarısını 41-37 önde bitirdiği maçta Semt77 Yalova Belediyespor'u 87-76 yendi.

İstanbul ekibinde Chad Fraizer 20 sayısıyla en skorer isim olurken, ona tecrübeli isim Cenk Akyol 14 sayısıyla eşlik etti.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Önder Yılmaz, Ozan Gönen, Benhür İrcel

Semt77 Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma 9, Mustafa Baştürk 4 , Melih Kapucu 12, Hadi Doğan 15, Stephen Hurt 19, Jordin Williams 3, İlker Er, Troy Selim Şav 2, Mert Konuk 11, İsmet Baran Avşar, Salih Uğraşan 1

Sigortam.net İTÜ: Yunus Akçay 10, Berkay Sinirlioğlu 11, Cenk Akyol 14, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 7, Jerome Frink 14, Chad Fraizer 20, Ahmet Can Duran 4, Furkan Ayça 5, Semih Say 2

1. Periyot: 18-17 (Yalova lehine)

Devre: 37-41 (İTÜ lehine)

3. Periyot: 61-63 (İTÜ lehine)