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Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 80 - Düzce Belediye: 91

Türkiye Basketbol Ligi’nin 27.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında küme düşme potasında bulunan Semt77 Yalova Belediyespor ilk yarısını 51-44 geride tamamladığı maçta Düzce Belediyesi'ne 91-80 mağlup oldu.


Konuk ekipte 32 sayı ve 16 ribauntla oynayan Steve Taylor Jr. maça damgasını vurdu. 5 ismin çift haneli sayı ürettiği Yalova ekibinde ise 16 sayıyla Troy Selim Şav en etkili isim oldu.



Salon: 90.Yıl


Hakemler: Yücel Çilingir, Aydın Karaçam, Ogün Cılız


Semt77 Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma, Salih Uğraşan 3, Jordin Williams 13, Hadi Doğan 11, Stephen Hurt 15, Troy Selim Şav 16, Mert Konuk, Melih Kapucu 7, Mustafa Baştürk 3, İsmet Baran Avşar 12


Düzce Belediye: İsiah Jubree Umpig 14, Serhat Uğur 10, Hüseyin Akın Kandemir 8, Uğur Can Aksoy 4, Steve Taylor Jr. 32, Mert Ali Sert 6, Eren Ocaktürk 2, Eray Aydoğan 8, Doruk Dora 12


1. Periyot: 24-24


Devre: 44-51 (Düzce lehine)


3. Periyot: 73-66 (Yalova lehine)

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