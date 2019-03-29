Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 83 - Finalspor: 87

Türkiye Basketbol Ligi’nin 25.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Semt77 Yalova Belediyespor'a konuk olan Finalspor ilk yarıyı 55-30 geride kapatmasına karşın maçı 87-83 kazandı.
Bursa temsilcisinde 23'er sayıyla oynayan Lennard Freeman ve Lace Dunn karşılaşmanın yıldızı oldu.
Salon: 90.Yıl
Hakemler: Sami Özel, Önder Yılmaz, Ahmet Taner İbin
Semt77 Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma 3, Salih Uğraşan 7, Jordin Williams 9, Hadi Doğan 8, Stephen Hurt 24, İsmet Baran Avşar, Mustafa Baştürk, Melih Kapucu 13, Mert Konuk 13, Troy Selim Şav 6, İlker Er
Finalspor: Umar Atın 10, Berkay Genç 8, Lennard Freeman 23, Melih Yıldız 2, Lace Dunn 23, Utku Bayraktar, Umut Geçen 10, Serdar Yavuz 2, Cihat Turan, Alparslan Uruk 11 Muhammed Faik Altınkalem
1. Periyot: 28-15 (Yalova lehine)
Devre arası: 55-30 (Yalova lehine)
3. Periyot: 69-61 (Yalova lehine)
5 Faulle çıkan: Onur Sonsırma (Semt77 Yalova Belediyespor)