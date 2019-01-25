Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 90 - Manisa Büyükşehir Belediyesi: 93

Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyesi deplasmanda Semt77 Yalova Belediyespor'u 93-90 mağlup etti.

Üç maçlık yenilgi serisine Yalova'da son veren Ege temsilcisinde 23 sayı ve 10 ribaunt kaydeden Devin Darel Searcy maçın yıldızı oldu.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Samet Erdoğan

Semt77 Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma 8, Salih Uğraşan 4, Hadi Doğan 19, Stephen Hurt 16, Oğulcan Sevim 7, Oğuzhan Tosun 6, Troy Selim Şav 4, Mert Konuk 20, Melih Kapucu 6, Mustafa Baştürk, İsmet Baran Avşar

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ahmet İlker Tunalı 6, Derrick Michael Marks 16, Arif Erhan Kocamış 19, Zafer Sezer Alp 10, Devin Darel Searcy 23, Tunahan Dikmen 11, Alihan Deniz Genç 2, Fırat Töz 3, Gurur Baybora 4

1. Periyot: 19-25 (Manisa lehine)

Devre: 46-42 (Yalova lehine)

3. Periyot: 66-67 (Manisa lehine)

5 faulle çıkan: Melih Kapucu (Semt77 Yalova Belediyespor)