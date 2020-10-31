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Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalovaspor: 76 - Anadolu Basket: 67

Türkiye Basketbol Ligi’nin 3.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Semt77 Yalovaspor sahasında ağırladığı Anadolu Basket'i ilk yarısını 36-35 geride tamamladığı maçta 76-67 yenmeyi başardı. Karşılaşma öncesinde İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.


Maçın başlamasına kısa bir süre kala skor tabelasının arızalanmasından ötürü müsabaka 1 saat geç başladı. Yalova ekibinde Michael Anthony Morrison 18, Hüseyin Akın Kandemir ise 17 sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadılar.


90. Yıl Spor Salonunda oynanan maçın ilk çeyreğini 21-11 önde tamamlayan Anadolu Basket devre arasına da 36-35'lik üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte toparlanan Semt77 Yalovaspor skoru 54-52'ye getirdi. Final periyodunda etkili olan Yalova ekibi parkeden 76-67 galip ayrıldı.



Salon: 90. Yıl


Hakemler: Tekin Özübir, Celil Uygül, Alper Elçikoca


Semt77 Yalovaspor: Hüseyin Akın Kandemir 17, Melih Kapucu 10, Sercan Topçu 3, Michael Anthony Morrison 18, Şahin Ekmen 4-İsmail Kerem Gülmez 7, Onur Sonsırma 6, Talat Altunbey, Ali Işık 11


Anadolu Basket: Sakut Taylan Süerkip 2, Ali Berent Kavaklıoğlu 5, Eljyah Cyres Clark 16, Recep Solak 11, Anıl Sungur 18- Hakan Serbest, Terik Bridgeman 4, Oğulcan Sevim 11


1. Periyot: 11-21 (Anadolu lehine)


Devre: 35-36 (Anadolu lehine)


3. Periyot: 54-52 (Yalova lehine)


5 Faulle çıkan: Sakut Taylan Süerkip (Anadolu Basket)

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