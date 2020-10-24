Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalovaspor: 83 - Sigortam.net: 86

Türkiye Basketbol Ligi’nin 2.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 2. haftasında Semt77 Yalovaspor sahasında Erkekler Federasyon Kupası şampiyonu Sigortam.net'e 86-83 mağlup oldu.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Önder Yılmaz, Mesut Öztürk, Alican Alıcı
Semt77 Yalovaspor: Hüseyin Akın Kandemir 3, Onur Sonsırma, Melhi Kapucu 8, Michael Anthony Morrison 22, Marcus Javaughn Lovett Jr. 6, İsmail Kerem Gülmez 4, Talat Altunbey 2, Sercan Topçu 9, Şahin Ekmen 10, Ali Işık 19
Sigortam.net Semih Say 11, Serhat Uğur 14, Derrick Edward Wilson 16, Brayon Jamar Blake 18, Cenk Şekeroğlu 4-Yiğit Topuz, Kerem Aydan Özel 11, Efekan Coşar 4, Berkay Bayar 8, Kemal Canbolat
1. periyot: 15-25 (Sigortam lehine)
Devre: 41-38 (Yalova lehine)
3. periyot: 61-68(Sigortam lehine)
5 faul: Melih Kapucu (Semt77 Yalovaspor)