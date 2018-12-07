Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 74 - Akhisar Belediye: 81

Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Yalova Belediyespor evinde Akhisar Belediyesi'ne 81-74 mağlup oldu.

Manisa ekibinde 35 sayı ve 4 asistle oynayan Tufan Önen karşılaşmaya damga vurdu. Yalova ekibinde ise Onur Sonsırma 27 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle takımının en etkili ismi oldu.

Salon: 90.Yıl

Hakemler: Sami Özel, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Anıl Veziroğlu

Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma 27, Salih Uğraşan 4, Bahadır Şimşek 1, Hadi Doğan 7, Oğuzhan Tosun 12, Kyle Washington 6,Melih Kapucu, Bertan Baştan, Mert Konuk 17

Akhisar Belediye: Çağdaş Erdoğan 9, Cenk Şekeroğlu 2, Ömer Sancaklı 11, Can Terzioğlu 3,Tufan Özenx 35, Burak Selen, Erdem İlter 1, Curtis Kelly 18, Berkay Kansu 2

1. Periyot: 21-22 (Akhisar lehine)

Devre: 37-46 (Akhisar lehine)

3. Periyot: 56-63 (Akhisar lehine)