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Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 74 - Akhisar Belediye: 81

Türkiye Basketbol Ligi’nin 9.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Yalova Belediyespor evinde Akhisar Belediyesi'ne 81-74 mağlup oldu.


Manisa ekibinde 35 sayı ve 4 asistle oynayan Tufan Önen karşılaşmaya damga vurdu. Yalova ekibinde ise Onur Sonsırma 27 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle takımının en etkili ismi oldu.



Salon: 90.Yıl


Hakemler: Sami Özel, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Anıl Veziroğlu


Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma 27, Salih Uğraşan 4, Bahadır Şimşek 1, Hadi Doğan 7, Oğuzhan Tosun 12, Kyle Washington 6,Melih Kapucu, Bertan Baştan, Mert Konuk 17


Akhisar Belediye: Çağdaş Erdoğan 9, Cenk Şekeroğlu 2, Ömer Sancaklı 11, Can Terzioğlu 3,Tufan Özenx 35, Burak Selen, Erdem İlter 1, Curtis Kelly 18, Berkay Kansu 2


1. Periyot: 21-22 (Akhisar lehine)


Devre: 37-46 (Akhisar lehine)


3. Periyot: 56-63 (Akhisar lehine)

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