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Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 87 - Artvin Belediye: 98

Türkiye Basketbol Ligi’nin 11.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Yalova Belediyespor evinde Artvin Belediyesi'ne 11 sayı farkla 98-87 yenildi. Üst üste ikinci galibiyetini alan Karadeniz temsilcisinde 27 sayıyla oynayan Ricky Tarrant maçın en skorer ismi oldu.



Salon: 90. Yıl


Hakemler: Murat Ciner, Egemen Ercan, Yiğit Gönültaş


Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma (15, Kyle Washington 13, Salih Uğraşan 5, Hadi Doğan 12, Oğulcan Sevim 3, Oğuzhan Tosun 7, Troy Selim Şav 11, Mert Konuk 5, Bertan Baştan 4, Melih Kapucu 12


Artvin Belediye: Ricky Tarrant 27, Özgür Şahin 18, Gökhan Karabıyık 13, İlhan Barış Gökalp 10, Marshall Moses 18, Ömer Tayfun Karabey 3, Tolga Kaan Birer 6, Burak Türsen 3, Burak Yönder


1. Periyot: 24-21 (Yalova lehine)


Devre: 45-48 (Artvin lehine)


3. Periyot: 64-80 (Artvin lehine)


5 Faul: Melih Kapucu (Yalova Belediyespor)

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