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Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 88 - OGM Ormanspor: 86

Türkiye Basketbol Liginin 13.

haftasında uzatma periyotu sonrasında Yalova Belediyespor evinde OGM Ormanspor'u 88-86 yendi. Bu sezon ki üçüncü galibiyetini alan ev sahibi ekipte Melih Kapucu 32 sayı ve 8 ribauntla yıldızlaştı.



Salon: 90.Yıl


Hakemler: Önder Yılmaz, Tolga Edis, Hande Öztürk


Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma 6, Salih Uğraşan 9, Melih Kapucux 32, Hadi Doğan 12, Oğulcan Sevim 2, Oğuzhan Tosun, Troy Selim Şav 13, Bahadır Şimşek, Mustafa Baştürk 14, İsmet Baran Avşar


OGM Ormanspor: Hasan Rivzic 22, Barış Ömer Erlim 9, Caner Ercan 13, Sercan Topçu 18, Şahin Ekmen 11, Engin Sefa Pamukçu, Mert Alemdar 3, Hasan Karabulut 6, İsmail Çevik 2, Ömer Yasir Küçük 2


1. Periyot: 30-17 (Yalova lehine)


Devre: 40-40


3. Periyot: 56-60 (Orman lehine)


5 faulle çıkanlar: Onur Sonsırma, Troy Selim Şav (Yalova Belediyespor)

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