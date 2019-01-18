İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 95 - Selçuklu Basketbol: 93

Türkiye Basketbol Ligi’nin 15.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Yalova Belediyespor evinde Selçuklu Basketbol'u 2 sayı farkla 95-93 yendi. Galibiyet serisini üç maça çıkartan ev sahibi ekipte Melih Kapucu ve Mustafa Baştürk ikilisi 44 sayı üretti.



Salon: 90.Yıl


Hakemler: Yücel Çilingir, Göksun Öz, Ahmet Murat Arıkanlı


Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma 9, Salih Uğraşan 7, Hadi Doğan 2, Stephen Hurt 18, Oğuzhan Tosun 10, Oğulcan Sevim 1, Troy Selim Şav, Mert Konuk, Melih Kapucux 24, Mustafa Baştürk 20, İsmet Baran Avşar 4


Selçuklu Basketbol: Sertay Gürsu 13, Marcus Hallx 28, Hamit Sezaver 5, Murat Kozan 9, Calvin Godfrey 23, Cihan Mumcuoğlu 4, Mert Celep 9, Cihan Amasyalı 2, Ahmet Barış Yurteri


1.Periyot: 11-27 (Selçuklu lehine)


Devre: 39-54 (Selçuklu lehine)


3. Periyot: 62-70 (Selçuklu lehine)


5 Faul: Hadi Doğan (Yalova Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.