Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 95 - Selçuklu Basketbol: 93

Türkiye Basketbol Ligi’nin 15.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Yalova Belediyespor evinde Selçuklu Basketbol'u 2 sayı farkla 95-93 yendi. Galibiyet serisini üç maça çıkartan ev sahibi ekipte Melih Kapucu ve Mustafa Baştürk ikilisi 44 sayı üretti.
Salon: 90.Yıl
Hakemler: Yücel Çilingir, Göksun Öz, Ahmet Murat Arıkanlı
Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma 9, Salih Uğraşan 7, Hadi Doğan 2, Stephen Hurt 18, Oğuzhan Tosun 10, Oğulcan Sevim 1, Troy Selim Şav, Mert Konuk, Melih Kapucux 24, Mustafa Baştürk 20, İsmet Baran Avşar 4
Selçuklu Basketbol: Sertay Gürsu 13, Marcus Hallx 28, Hamit Sezaver 5, Murat Kozan 9, Calvin Godfrey 23, Cihan Mumcuoğlu 4, Mert Celep 9, Cihan Amasyalı 2, Ahmet Barış Yurteri
1.Periyot: 11-27 (Selçuklu lehine)
Devre: 39-54 (Selçuklu lehine)
3. Periyot: 62-70 (Selçuklu lehine)
5 Faul: Hadi Doğan (Yalova Belediyespor)