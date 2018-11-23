Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 96 - Bandırma Kırmızı: 89

Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Yalova Belediyespor evinde Bandırma Kırmızı'yı 96-89 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Yalova ekibinde Kyle Washington 21'i ilk yarıda olmak üzere 32 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve 2 blokla oynayarak maçın yıldızı oldu.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Tahsin Kuzu, Süleyman Dağder Dağlı, Uygar Kurt

Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma 4, Kyle Washingtonx 32, Mustafa Baştürk 17, Salih Uğraşan 5,Troy Selim Şav, Oğuzhan Tosun 2, Hadi Doğan 15, Mert Konuk 8, Bahadır Şimşek, Melih Kapucu 13

Bandırma Kırmızı: Eray Akyüz 24, Harun Can Doğan 11, Alperen Demir 2,Alperen Şengün 8, David Joseph 14, Furkan Haltalı 2, Sadık Emir Kabaca 17, Erkin Şenel 11, Ataken Erdek, Arda Çete, Sedat Ali Karagülle

1. Periyot: 22-29 (Bandırma lehine)

Devre: 55-39 (Yalova lehine)

3. Periyot: 77-61 (Yalova lehine)