Türkiye Basketbol Ligi: Yalovaspor: 89 - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 87

Türkiye Basketbol Ligi’nin 8.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Semt77 Yalovaspor ilk yarısı 42-42 eşitlikle sonuçlanan maçta lider Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 2 sayı farkla 89-87 yendi.
4 maç aradan sonra galip gelen ev sahibi ekipte Ryan Rhoomes 23 sayı, 9 ribaunt, Keshun Sherrill 21 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Akın Kandemir 28 sayı, 5 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi. Balıkesir'de ise Myles Mack'ın 32 sayıyısı yenilgiyi önleyemedi.
Salon: 90. Yıl Spor
Hakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Anıl Veziroğlu
Semt77 Yalovaspor: Onur Sonsırma 5, Melih Kapucu 6, İlker Er, Ryan Rhoomes 23, KEshun Sherrill 21, Hüseyin Akın Kandemir 28, Gurur Baybora 5, Ahmet İlker Tunalı, Eren Beyaz 3, Gökhan Edge Demirli
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack 32, Marvin Jefferson 11, İsmail Çevik 5, Gökhan Aydın 14, Harun Can Doğan, İlker Türel 4, Emre Tanışan, Mert Konuk 3, Berkay Genç 9, Mertcan Sonkol 5, Fatih Kızılca 4
1. Periyot: 22-24 (Balıkesir lehine)
Devre: 42-42
3. Periyot: 65-66 (Balıkesir lehine)
5 Faulle çıkanlar: Fatih Kızılca, Marvin Jefferson, Gökhan Aydın (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor)