Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 107 - Mersin BŞB Gelişim: 80

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi normal sezonun son haftasında Yalova VIP, Mersin BŞB Gelişim'i 107-80 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte 34 sayı atan Olena Stashchuk maçın yıldızı olurken, konuk ekipte ise 28 sayı atan ve 17 ribaunt alan Dejza James ayakta kalan isim oldu.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Özkan Çağlayan, Kamil Alok, Taylan Özgür Ülten

Yalova VIP: Merve Alkış 10, Şeyma Kum 9, Gülizar Sezer 6, Betül Kalfalı 12, Olena Stashchuk 32, Gülnur Sandallıoğlu 18, Beyda Sönmez 4, Yaren Akdeniz, Zeynep Zilan Şahin 2, Janset Büşra Sayım 5, İrem Beriş 7

Mersin BŞB Gelişim: Avinar Kaya, Sena Özekli 6, Meliha Ayça Kıroğlanoğlu, Fatma Bayram 9, Dejza James 28, Sevgi Yaşa 10, Aleyna Akaydın 4, Özge Karataş 21, Emine İrem Şahin 2, Nazmiye Uymaz

1. Periyot: 26-16 (Yalova lehine)

Devre: 51-36 (Yalova lehine)

3. Periyot: 83-53 (Yalova lehine)