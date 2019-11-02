Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 57 - Mardin BŞB Başakspor: 72

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 6.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan Yalova VIP evinde şampiyonluk mücadelesi veren Mardin BŞB Başakspor'a 72-57 mağlup oldu.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Ömer Sarı, Salih Arda Unul, Almina Kocabaş
Yalova VIP: Merve Usal 7, Betül Kalfalı 9, Gözde Yürük 2, Beylem İlba 4, Corinne Costa 18, İrem Beriş 2, Merve Alkış 11, Ceren Çetin4, Burcudeniz Balkır, Müge Çukurluo
Mardin BŞB Başakspor: Dilara Tongar 7, Gizem Kazali 6, Betül Pehlivan 19, Pelin Küccük 9, Nazlı Güler 2, Candide Öztürk 6, Dilek Topdemir, Sehernaz Çidal 18, İrem Tulgar 5
1. Periyot: 15-13 (Yalova lehine)
Devre arası: 28-34 (Mardin lehine)
3. Periyot: 41-53 (Mardin lehine)
5 Faulle çıkanlar: Betül Kalfalı, Corinne Costa (Yalova VIP)