Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 58 - Bosna 34: 69

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 10.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında düşme potasında yer alan Yalova VİP sahasında Bosna 34'e 11 sayı farkla 69-58 yenildi.
Salon: 90. Yıl Spor
Hakemler: Ömer Kalaydın, Alihan Civelek, Recep Gürkan Özkan
Yalova VIP: Merve Usal 9, Betül Kalfalı 10, Gözde Yürük 8, Nazlıcan Ölçek 16, Corinne Costa 4, Beylem İlba, Burcudeniz Balkır, Ceren Çetin, Merve Alkış 4, İrem Beriş 7
Bosna 34: Jkyra Brown 26, Saynur Tozlu 7, İlknur Çınar 3, Dilek Dedeoğlu 22, Özge Bilgin, Aleyna Serçe, Özlem Yenidünya 9, Egesu Kurtyemez, Ecem Erk, Berfin Vuslat Filiz, Deniz Boz 2
1. Periyot: 13-20 (Bosna lehine)
Devre: 23-34 (Bosna lehine)
3. Periyot: 45-53 (Bosna lehine)
5 Faul: Corinne Costa (Yalova VIP), Özlem Yenidünya (Bosna 34)