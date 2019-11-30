İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 58 - Bosna 34: 69

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 10.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında düşme potasında yer alan Yalova VİP sahasında Bosna 34'e 11 sayı farkla 69-58 yenildi.



Salon: 90. Yıl Spor


Hakemler: Ömer Kalaydın, Alihan Civelek, Recep Gürkan Özkan


Yalova VIP: Merve Usal 9, Betül Kalfalı 10, Gözde Yürük 8, Nazlıcan Ölçek 16, Corinne Costa 4, Beylem İlba, Burcudeniz Balkır, Ceren Çetin, Merve Alkış 4, İrem Beriş 7


Bosna 34: Jkyra Brown 26, Saynur Tozlu 7, İlknur Çınar 3, Dilek Dedeoğlu 22, Özge Bilgin, Aleyna Serçe, Özlem Yenidünya 9, Egesu Kurtyemez, Ecem Erk, Berfin Vuslat Filiz, Deniz Boz 2


1. Periyot: 13-20 (Bosna lehine)


Devre: 23-34 (Bosna lehine)


3. Periyot: 45-53 (Bosna lehine)


5 Faul: Corinne Costa (Yalova VIP), Özlem Yenidünya (Bosna 34)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.