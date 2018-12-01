Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 71 - A Koleji: 81

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Yalova VIP, evinde A Koleji'ne 10 sayı farkla 81-71 mağlup oldu.

Ev sahibi ekipte Betül Kalfalı ve Olena Stashcuk ikilisinin 45 sayısı yenilgiye engel olamadı. Üç oyuncunun çift haneli sayılar ürettiği konuk Karadeniz ekibinde ise Marcedes Walker 22 sayı ve 16 ribauntla yıldızlaştı.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Haldun Çoban, Caner Bahadır, Erdoğan Çelebi

Yalova VIP: Zeynep Zilan Şahin 6, Merve Alkış 9, Gülizar Sezer 4, Betül Kalfalı 20, Olena Stashchuk 25, Yaren Akdeniz 1, Melek Balaban, Ceyda Domaç 6

A Kolej: Ebru Ağar 6, Merve Uygül 8, Büşra Akgün 16, Deniz Doğan 22, Marcedes Walker 22, Özge Bilgin 4, Naile Arslan, Hayal Aleyna Çatal 3

1. Periyot:26-24 (Yalova lehine)

Devre arası: 37-49 (A Koleji lehine)

3. Periyot: 56-67 (A Koleji lehine)