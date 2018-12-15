Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 76 - Nesine Aydın: 69

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Yalova VIP sahasında Nesibe Aydın'ı 76-69 yenerek bu sezon ki üçüncü galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte 4 oyuncu çift haneli sayılar üretti. Ankara ekibinde Melis Dilara Lafatan 23 sayısıyla maçın en skorer ismi oldu.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Özkan Talo, Özkan Çağlayan, Samet Fırat Savaş

Yalova VIP: Zeynep Şilan Şahin 7, Merve Alkış 19, Gülizar Sezer 16, Betül Kalfalı 15, Olena Stashchuk 18, Ceyda Domaç, Yaren Akdeniz 1

Nesibe Aydın: Ceren Gökdemir 5, Pınar Turan 7, Melis Dilara Lafatan 23, Cayla Morris 10, Gizem Kazali 4, Gizem Kaymaz, Beril Arık, Zeynep Koral 8, Selvin Türkmen 12

1. Periyot: 21-18 (Yalova lehine)

Devre: 38-34 (Yalova lehine)

3. Periyot: 57-53 (Yalova lehine)