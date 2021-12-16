"Türkiye Kart" geliyor

Yalova PTT Başmüdürü Selçuk Tokay, Türkiye Kart uygulamasıyla birlikte Türkiye'deki farklı şehirlerde tek bir ulaşım kartının kullanılabileceğini belirtti.

Yalova PTT Başmüdürü Selçuk Tokay ve Yalova PTT Başmüdürlüğü İşletme personeli Uğur İşcan, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ALBEL Genel Müdürü Temel Baş da hazır bulundu. Kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başmüdür Tokay, Başkan Oral'a Türkiye Kart'ın tanıtımını da yaptı. Yalova PTT Başmüdürü Selçuk Tokay ve Yalova PTT Başmüdürlüğü İşletme personeli Uğur İşcan, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti.

Yalova PTT Başmüdürü Selçuk Tokay, Türkiye Kart uygulamasıyla birlikte Türkiye'deki farklı şehirlerde tek bir ulaşım kartının kullanılabileceğini belirtti. Tokay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından duyurulan Türkiye Kart uygulamasının tüm belediyelerce kullanılmasının da teşvik edildiğini dile getirdi. Tokay, “Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak. Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek” diye konuştu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Böylesi bir çalışma hem bizler hem de vatandaşlar açısından oldukça önemli. Altınova Belediyesi olarak, mevcut sistemimizi Türkiye Kart'a entegre edilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapacağız” diye konuştu.