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Türkiye kıtalararası kupaya galibiyetle başladı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası’nın açılış maçında Avusturalya’yı 66-59 yenen Türkiye Milli Takımı turnuvaya galibiyetle başladı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nın açılış maçında Avusturalya'yı 66-59 yenen Türkiye Milli Takımı turnuvaya galibiyetle başladı.


Yalova'da 1-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Türkiye, Avusturalya ile karşı karşıya geldi. 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşecek müsabakaya iyi bir başlangıç yapan konuk takım, ilk periyodu 19-17 önde kapadı. İkinci çeyrekte oyunun hakimiyetini ele geçiren milliler, soyunma odasına 39-32'lik skor avantajıyla girdi. Üçüncü periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan ay-yıldızlılar son periyoda da 54-48'lik skorla önde girmeyi başardı.


Mücadelenin son çeyreğinde etkili bir oyun sergileyen milli sporcular, 66-59'luk skorla karşılaşmayı kazanmayı bildi. Sahadan galip ayrılan Türkiye Milli Takımı turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı.


8-20 Ağustos tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlık niteliği taşıyan turnuvada ABD ve Japonya da mücadele veriyor.

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