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Türkiye Kupası: Yalova Kadıköyspor: 3 - Bigaspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası 1.

eleme turunda Yalova deplasmanında Bigaspor, Yalova Kadıköyspor'u penaltı atışları sonrasında 4-3 yenerek adını üst tura yazdırdı.



Stat: Yalova Atatürk


Hakemler: Şevket Teker, Kadir Günal, Hüseyin Aycan


Yalova Kadıköyspor: Sezgin Dursun, Kaan Tamcan (Yusuf Öcek dk. 113 ?), Mustafa Ün (Yusuf Öztabak dk. 85), Emre Sonkur, Alkın Mercimek, Batuğan Eren, Sezer Döl (Atilla Atasoy dk. 93), Birindar Güneş, Yusuf Menekşe, Umut Kıral (Turgay Kaya dk. 71), Mehmet Durukan


Bigaspor: Taner Tamince, Burhan Dağcı, Hamza Alkan, Onur Küçük, Emrah Duman, Metin Şengül (Ümit Tuncay dk. 103), Emre Arslan, Aydın Kuzu, Kubilay Atak (Gökhan Koç dk. 61), Emrah Şenol, Mehmet Yılmaz

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