Türkiye'de ilk...Dünyanın en büyüğü olacak

Yalova'da atık suları temizleyen havuzun üzerine kurulacak ve bu manada Türkiye'de ilk özelliğini taşıyacak güneş enerji paneli güç sıralamasında dünyanın en büyük tesisi olacak.

Yalova'da atık suları temizleyen Yalova Atık Su ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesisleri İşletme Birliği (YASKİ) tarafından 20 dönümlük havuzun üzerine 3 bin 300 adet güneş paneli yerleştirilecek. 5 milyon 700 bin TL'ye ihale edilen ve 3 ayda tamamlanması planlanan tesis, üretecek enerji bakımında dünyanın en güçlüsü olacak. Projenin tamamlanmasının ardından üretilecek enerji tesisin yüzde 80'ini karşılarken, enerji maliyetini sıfıra indirecek.

“Dünyanın en güçlü santrali”

YASKİ Binası'nda gerçekleştirilen temel atma törenine Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

YASKİ Birlik Başkanı Ahmet Özsümer, “Proje 1 megawattlık bir santral. Türkiye'de havuzların üzerine kurulan ilk güneş enerji santrali olacak. Bu güçte de dünyada bir ilk. Bunun bir ufağı Amerika'da var, ama bu güçte değil. İnanıyoruz ki Türkiye'de bundan sonra arıtma tesislerine örnek olacaktır. Bu projeyi ciddi anlamda takip eden tanınmış kurumlar var. Umuyoruz bundan sonra da örnek proje olarak bütün tesislerde kurulmasıdır” dedi.

“3 bin 300 adet güneş enerji paneli kurulacak”

Sistemin 20 dönümlük arazi üzerine kurulacağını ifade eden Özsümer, “Görünen havuzların üzerine kurulacak. Bu tip tesislerin en büyük gideri enerjidir. Bizim aylık 200-250 bin TL enerji giderimiz var. Bu proje hemen hemen bunun yüzde 80'inin karşılayacaktır. Zaten kalan kısmını da teşvik olarak kullandığımız enerjinin yüzde 50'sini yıl sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alıyoruz. Yani böylelikle enerji maliyetimiz sıfırın altına düşmüş olacak. Proje maliyeti 5 milyon 700 bin TL karşılığında ihalemiz gerçekleştirildi. Normal süresi 4 ayda tamamlanması gerekiyor, ama biz 3 aya yetiştirmeye çalışacağız. 3 bin 300 adet güneş enerjisi paneli kurulacak” diye konuştu.

YP Enerji A.Ş. Genel Müdürü Levent Yıldız, “Projenin startını bugün verdik. Yaklaşık 4 ay süresi var. Başkanımız bizden rica etti, 3 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Tesis güneş enerji santrali. Tesisin özelliği, arıtma havuzlarının üzerine kurulu dünyadaki ikinci, Türkiye'deki ilk güneş enerjisi üretim tesisi olacak. Dünyada bundan daha önce yapılan santral bundan daha küçük. Biz dünyada en büyük güneş enerjisi santralini havuz üzerine kurmuş olacağız. Tesisin enerji ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayacak. Tabi burada güneşin durumu da çok önemli. 1008 kilowaat pik gücünde kurulum gerçekleştireceğiz. Havuzda geniş bir açıklık var burası çelik konstrüksiyonla kapatılacak. Üzerine güneş enerji panelleri yerleştireceğiz. Bizde projeyi tamamlayıp ülkemize enerji katacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri butona basarak tesisin temelini attı.