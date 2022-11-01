Türkiye'nin en büyük tersanelerine yangın ve iş güvenliği eğitimi

Yalova Altınova Tersaneler Bölgesinde yer alan tersanelerin iş güvenliği ve yangın güvenliği birim müdürleri, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde bir araya geldi. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde ilçedeki tersanelerin iş güvenliği ve yangın güvenliği birim müdürleriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda tersanelerde gemi, tamir bakım, onarım çalışmalarında meydana gelebilecek yangın, kurtarma, müdahale ve itfaiye olayları ele alındı. Olay anında yapılması gerekenler, iş bölümü, müdahale esnasında yaşanan sorunlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Koordinasyon toplantısı hakkında bilgi veren Altınova itfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Tersanelerde güvenlik tedbirlerinin tam alınmasıyla meydana gelebilecek olayların en aza indirilmesi, müdahale sırasında yaşanan sıkıntılar ve olumsuzları dile getirdik. Amaç, can ve mal kaybının en aza indirmek.

Gemi inşa, tamir ve bakım sırasında güvenlik tedbirlerinin tam alınması, ilk müdahale ile yangının büyümeden kontrol altına alınması, kurtarma ve yangın olaylarına müdahale edilirken tersane iş güvenliği, yangın güvenliği personelleri ile koordineli olay yeri ekip çalışmasının yapılması ile can ve mal kaybının en aza ineceğini dile getirdik” diye konuştu.