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Türkiye'nin tek engelli Tema ekibi çiçek dikti

Türkiye’nin tek engelli Tema gönüllüsü grubu Yalova’da çiçek dikimini öğrendi.

Türkiye'nin tek engelli Tema gönüllüsü grubu Yalova'da çiçek dikimini öğrendi.


Tema Vakfı Yalova Temsilciliği tarafından Türkiye'nin ilk engelli gönüllüler grubu Yeni Yaşam Engelliler Derneği bünyesinde oluşturuldu. Kendilerine, “Tema'nın Yıldızları” adını veren grup, çeşitli eğitimler de alıyor. Dernek binasında fidan dikimi eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime Tema temsilcisi Faruk Tezcan da katıldı. Burada engelli Tema grubuna fidan dikmenin incelikleri anlatıldı. İşin uzmanlarının kontrolünde kendilerine dağıtılan saksılara özenle ilk fidanlarını diken engelliler böylece gerçek birer Tema gönüllüsü oldular.


Faruk Tezcan ise, “Biz engellilerimize doğa sevgisini nasıl aşılarız ve onları doğa ile nasıl buluştururuz diye düşündük ve Yeni Yaşam Engelliler Derneği ile irtibata geçtik. Dernek buna çok sıcak yaklaştı ve Türkiye'nin ilk ve tek engelli Tema grubunu Yalova'da hayata geçirdik. Hayatlarında ilk kez bir fidanı toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadılar. Çok mutlu olduklarını gözlemledik. Biz de çok mutlu olduk. Bundan sonraki adımımız doğaya gitmek ve burada bir ağaç dikimi gerçekleştirmek” diye konuştu.

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