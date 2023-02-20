Tutuk, depremzede çocukları Yürüyen Köşk'te ağırladı

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve eşi Gökşen Tutuk, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen büyük depremlerin ardından Yalova'da misafir edilen depremzedelerin çocuklarını Yürüyen Köşk'te ağırladı.

Yaşanan büyük depremlerin ardından afet bölgesinden gelerek Yalova'ya yerleşen depremzedelerin çocukları, Yalova Belediyesi'nin gerçekleştirdiği organizasyonla psikolog eşliğinde Yürüyen Köşk'ü gezdiler. Yalova Belediyesi'ne ait otobüsle Yürüyen Köşk'e getirilen afetzede çocuklar ve velileri, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve eşi Gökşen Tutuk ile Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay, MHP İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan ve eski MHP İl Başkanı Namık Öz tarafından kapıda karşılandı. “Hepiniz kardeşimizsiniz” diyen Tutuk, “Burası sizin de şehriniz. Burasını yakından tanımanızı istedik. O nedenle böyle bir çalışma yaptık” dedi.

Çocuklar üzerinde depremin oluşturduğu olumsuz etkiyi bir nebze de olsa atlatabilmelerine katkı sunmak istediklerini söyleyen Tutuk, “Deprem bölgesinden Yalova'mıza gelen, buraya yerleşen afetzedelerimizin çocukları için hem Yalova'mızı tanımaları hem de rehabilitasyonları adına böyle bir organizasyon yaptık. Bizler bu acıyı daha önce yaşadık. Ne ihtiyaçları var, bu depremin ne gibi olumsuz etkileri var yakından biliyoruz. Uzman psikoloğumuz eşliğinde çocuklarımızın Atatürk'ün büyük bir çevrecilik örneği sergilediği Yürüyen Köşk'ü yakından görmelerini istedik. Hafta sonlarını Yalova'mızı tanıyarak geçirmelerini sağladık. El birliğiyle güç birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz” dedi.

Rehberler eşliğinde Yürüyen Köşk'ü gezen çocuklara gezinin ardından Yalova Belediyesi tarafından yemek ikramında bulunuldu. Doğa ile iç içe bir hafta sonu geçiren afetzede çocuklar, Yalova Belediyesi ve Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.