İhlas Haber Ajansı

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Tutuk, milli sporculara başarılar diledi

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Tayland’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na hazırlanan 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcularını ziyaret etti.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanan 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcularını ziyaret etti.


22 Ağustos'ta Yalova'ya gelerek Terma City'de kampa giren Milli Takımı, 3 eylülde Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Teknik heyet ve milli takım sporcular ile bir araya gelen Başkan Vekili Tutuk ile Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüpler Birliği (TTSBKB) ve Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) Başkanı Alpaslan Erkoç sporculara başarı dileklerini ileterek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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