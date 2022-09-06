Tutuk, Seyrantepe'deki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Seyrantepe Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Yalova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bir yandan kaldırım çalışmaları hızla sürdürülürken bir yandan da asfalt serim işlemi yapılıyor. Kazımiye Köy yolu sınırından itibaren çalışmalarına başlayan ekipler, Seyrantepe Mahallesi'nin başlangıcına kadar asfalt serimi yapacak.

Akşam saatlerinde mahalleye giderek mahallenin Muhtarı Tayfur Çetin ile incelemelerde bulunan Başkan Vekili Mustafa Tutuk, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, “Ekiplerimiz, hava koşulları izin verdiği müddetçe çalışmalarını ara vermeden devam ettirecek. Mümkün olan en kısa sürede mahallelimizi yeni ve daha güvenli yollarla buluşturacağız. Toplam 2800 ton asfaltı yol ile buluştururken, 1200 metrekare de kaldırım çalışmamızı hızla tamamlayacağız” dedi.