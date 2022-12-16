Tutuk'tan yeni çocuk parklarında inceleme

Yalova Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla Bayraktepe Mahallesi ve Mustafakemalpaşa Mahallesi'ne yeni çocuk parkları kazandırıldı. Tutuk, hizmete açılan parkları yerinde inceledi. Tutuk'a birim müdürlerinin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile 22. Dönem AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder de eşlik etti.

“Çocuklarımız istiyor, biz yapıyoruz”

İnceleme gezisinde parklarda son rötuşları yapan işçilere kolaylıklar dileyen Tutuk, parklardaki çocuklarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklara güvenle oynayabilecekleri oyun alanları kazandırdıklarını söyleyen Tutuk, “Sosyal yaşam alanlarımızı oluşturan, çocuklarımızın eğlence dünyasını şekillendiren ve hoşça vakit geçirmesine imkan sunan park alanlarımıza ziyarette bulunduk. Çocuklarımızın eğlence dünyalarında ve bireysel gelişimlerinde kazanımlar elde etmeleri için uğraşıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz istiyor, biz yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Çocuklara yeni bir oyun alanı kazandıran parklarda; çocuk oyun alanları, kamelyalar, banklar, dekoratif aydınlatmalar ve yeşil alanlar yer alıyor. Çocukların güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri parkta, çocukların ve gençlerin spor yapabilecekleri açık hava spor aletleri ile çok amaçlı sahalar da bulunuyor.