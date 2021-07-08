Uçurtma şenliği

Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak "Telafide Bende Varım" programı kapsamında, öğrencilerimizin, sosyal, duygusal, akademik, sanatsal, sportif, fiziksel gelişimine katkı sağlayacak şekilde her hafta ilçe genelini kapsayan etkinliğin ağustos ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Etkinlikte çocuklar uçurtma ve oyunlar oynadılar.