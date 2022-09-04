“Ufka Yolculuğun hedefleri çok önemli”

Metin Oral, Geleneksel Türk Okçuluğunun ilçede gelişiminin ve gençlerle buluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

Yalova Sosyal Gelişim Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Yönetimi, Metin Oral'ı makamında ziyaret etti. Başkanı Dr. Metin Oral, “Yalova Sosyal Gelişim Spor ve Gençlik Kulübü'ne güzel çalışmaları sebebiyle teşekkür ediyorum. Geleneksel Türk Okçuluğunun Altınova'mızda gelişimi ve gençlerimizle buluşturulması bizler için önemli. Dernek yönetimine çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Yalova Sosyal Gelişim İzcilik ve Gençlik Spor Kulübü Başkanı Enes Atay, “Güzel bir geleceğin iyi niyetli, insaf sahibi, güzel ahlaklı, temiz kalpli ve doğru düşünen gençler yetiştirmekle mümkün olacağına inanıyoruz.

Bu sebeple insanlığa değer katan bilgiye erişim yöntemleri sunarak, okuyan, düşünen, araştıran, çözümleyen ve öğrendiklerini hayata geçiren bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı kendimize misyon edindik.

Hedeflerimiz doğrultusunda sevgi, sağduyu, adalet, bağımsızlık, doğruluk, güven, kalite ve safiyet gibi evrensel değerlerden ödün vermeksizin sağlam adımlarla yürümeyi ilke haline getirdik” diye konuştu.

Bu yılki 10. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, 2. Aşama sınavı online olarak 81 ilde gerçekleştirildi. Yarışmacılar, sınava; kişisel bilgisayar, tablet ve telefonları ile online olarak katıldılar. “Sağlıklı Düşünmek” konulu üç eserin sorulara kaynak alındığı yarışmaya, İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde 880 bin kişi başvurdu.