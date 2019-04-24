Uluslararası Çocuk Festivali'ne muhteşem gala

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Çınarcık Uluslararası Çocuk Halk Oyunları" Festivali sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çınarcık Belediyesi ve Turizm Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen “14. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Halk Oyunları Şenliği” Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan gala programıyla son buldu. Festivalin kapanışında konuşan Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Anadolu'nun zengin kültürünün çocuklarla bütün dünyaya yayılacağını söyledi. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ise bu yıl festival vesilesiyle 5 ülkeden gelen misafirleri Çınarcık'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Çınarcık Turizm Derneği tarafından belediyenin katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış programında Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve Gürcistan'dan gelen folklor ekipleri ile Yalova Bahçelievler İlkokulu ve Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu grupları gösteri sundu.