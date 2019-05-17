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Uluslararası Engelliler Halk Oyunları Festivali başladı

Yalova’nın Çınarcık ilçesi 4 ülkeden gelen engellilerin katıldığı 2.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi 4 ülkeden gelen engellilerin katıldığı 2. Uluslararası Engelliler Halk Oyunları ve Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.


Çınarcık Belediyesi ve Çınarcık Turizm Derneği'nin organize ettiği “2. Uluslararası Engelliler Halk Oyunları ve Müzik Festivali” başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki festivalin açılış konuşmalarını Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve Çınarcık Turizm Derneği Başkanı Naci Soyer yaptı. Cumhuriyet Meydanında Saat 16.00'da başlayan organizasyona Bulgaristan, Makedonya ve Ukrayna katılarak gösterilerini sundu. Yabancı ülkelerin sergiledikleri yöresel oyunlar Çınarcık halkı tarafından büyük ilgi gördü.

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