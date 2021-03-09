ÜNİFEB'den anlamlı davranış

Yalova'da Cumhuriyet İlkokulu'nda Eskişehir ÜNİFEB tarafından yaptırılan kütüphane açıldı.

Annesini geçtiğimiz aylarda kaybeden Furkan Zıplar'ı üyesi olduğu ÜNİFEB unutmadı. Furkan Zıplar'ın annesi adına Münevver Zıplar'ın adı verilen kütüphane açıldı. Açılışa Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve İl Millî Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol katıldı. Başkan Vekili Tutuk, Üniversiteli Fenerbahçe Derneğinin talepleri üzerine Millî Eğitim Müdürlüğüyle irtibata geçip Cumhuriyet İlkokulu'nu seçtiklerini söyledi. Tutuk, taraftarların katkılarıyla açılan kütüphanenin okula hayırlı olmasını diledi. Annesinin adını verdiği kütüphane için mutlu olduğunu ifade eden Furkan Zıplar ise emeği geçenlere teşekkür etti.