Üniversite öğrencilerden Erikli Yaylası'nda doğa temizliği

Yalova Üniversitesi Kampçılık ve Dağcılık Kulübü, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Erikli Yaylası'nda hiking ve doğa temizliği gerçekleştirdi.

Yalova Üniversitesi Kampçılık ve Dağcılık Kulübü, yağmurlu ve çamurlu yollara rağmen eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı bir belde olan Teşvikiye'den Erikli Şelalesi'ne uzanan 12 kilometrelik yürüyüş rotasını başarıyla tamamlayan öğrenciler, yılın ilk kar yağışına da şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı. Parkur boyunca benzersiz bir doğa deneyimi yaşayan öğrenciler, aynı zamanda doğa temizliği de yaparak çevre bilincinin geliştirilmesine katkıda bulundu.

“Zorlu ve Eğlenceli Bir Parkur”

Zorlu ve bir o kadar da eğlenceli olan parkuru tamamlayan öğrenciler, doğada hayatta kalmanın ve güvenliklerini sağlamanın yollarını öğrenirken kendi sınırlarını genişletmenin sırrını da keşfettiler. Kayıp düşmemek için her zaman temkinli olmayı ve sağlam adımlar atmayı bizzat doğadan öğrenen Kampçılık ve Dağcılık Kulübü üyeleri, karşılaştıkları manzaraları fotoğraflayarak yollarına devam etti.