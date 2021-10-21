Üniversite öğrencileri Hersek Lagününü gezdi

Yalova Üniversitesi'nde öğrenimlerini gören ve KYK Çınarcık Kız Öğrenci Yurdunda kalan 24 öğrenci ve 3 eğitimci, Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çınarcık Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezdiler. Türkiye'nin tek tapulu göl olma özelliğini de taşıyan Hersek Lagününe hayran kalan öğrenciler, Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu da alan öğrenciler keyifli bir gün geçirdiler.