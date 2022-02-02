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Üniversiteliler, Sulak Alanlar Gününü kutladı

Yalova Üniversitesi öğrencileri, Altınova Hersek Lagününü gezdiler.

Öğrenciler, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Gününü burada kutladılar.


Yalova Üniversitesine öğrencileri, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Gününü Altınova Hersek Lagününde kutladı.


Yalova Üniversitesi öğrencileri, Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezdi. Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesinde Dünya Sulak Alanlar Gününü de kutlayan öğrenciler, yetkililerden lagün hakkında bilgi aldılar. Türkiye'nin tek tapulu göl olma özelliğini de taşıyan Hersek Lagününe hayran kalan öğrenciler, Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu da alan öğrenciler keyifli bir gün geçirdiler.

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