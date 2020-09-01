Ünlü sanatçıya "İyisin tabi" dedirtecek ağırlama

Sanatçı Deniz Seki, 5 Eylül akşamı termal turizminin en önemli merkezi Yalova Terma City'de sahne alacak. Sanatçı “kraliçeler” gibi karşılanacak.

19 Kral Dairesi ve 1 başkanlık süiti ile Türkiye'nin en lüks tesislerinden biri olan Marmara'nın yükselen değeri Yalova Terma City'de ünlü sanatçının rüzgarı esecek. 5 Eylül akşamı çok özel bir galada Yalova Terma City otelde sahneye çıkacak sanatçı, o gece konseri sonrası tesiste kraliçeleri bile kıskandıracak bir lüksle ağırlanacak.

Açık alanda, havuz kenarı davet salonunda gala yapacak olan sanatçıya otel yönetimi 650 metrekarelik dubleks kral dairesinde ağırlayacak.

Daha önce Diva Bülent Ersoy'un da konseri sonrası konakladığı, geceliği 15 bin dolar olan kral dairesinde ağırlanacak olan sanatçının kraliçe dairesinde yok yok.

Dubleks daire içinde; özel Türk hamamı, göbek taşı, sauna, jakuzi, 2 ayrı banyo, çalışma odası, bakıcı-yardımcı odaları, 200 metrekare salon, şömine, piyano, tamamı özel tasarım oturma grupları ve 2 ayrı yemek odası, ebeveyn yatak odasında kumandalı döner yatak, masaj yatakları ve elektrikli kumanda ile karartılabilen camlar, birinci sınıf mermer ve özel tasarım seramikler, özel tasarım mobilyalar, tasarım yurt dışından getirilen ihtişamlı avizeler, ayrıca içinde 4 hizmetkarı bulunan dairenin içinde özel mutfak bulunuyor.